Москва, 12 октября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Комик и телеведущая Екатерина Варнава стала гостем YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». Запись её интервью доступна на одноимённом канале с 12 октября.

Скриншот с YouTube Екатерина Варнава

В ролике Варнава рассказала об издевательствах со стороны одноклассников, отношениях с режиссёром Александром Молочниковым, а также закрытии шоу Comedy Woman. По словам комика, окончание программы совпало с началом самоизоляции. Варнава призалась, что трудно переживала это время: «Такая недосказанность, недолайканность, недолюбленность осталась».

Ранее Екатерина Варнава выступила в собственном кабаре-шоу «Абсолютно Нага». В спектакле артистка шутила, танцевала, а в самом финале постановки предстала обнажённой перед зрителями.