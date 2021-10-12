Бишкек, 12 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. По сравнению с декабрем 2020-го цены и тарифы в Киргизии выросли на 6,5%. Больше всего подорожали алкоголь и табачные изделия — на 9,8%, а также пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 7,4%, об этом сообщил 12 октября Национальный статистический комитет республики.

Ken Flottman Киргизия

Из продуктов больше всего подорожали лимоны (на 47%), гречневая крупа (на 31,6%), растительное масло (на 21,5%) и сахар (на 20,5%). Также отмечался рост цен на рыбу, все виды мяса, кондитерские изделия и хлеб.

Повышение цен и тарифов в этом году наблюдалось во всех регионах республики, максимальный прирост (+9,8%) официально зафиксирован в Джалал-Абадской области.

Уровень заработной платы, то за период с января по август 2021 года больше всего она выросла в сфере транспорта и хранения грузов на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.ИА REGNUM напоминает, в с января по августе 2021 года инфляция в Киргизии составила 6,3%. Официальные данные Нацстаткома нередко подвергались критике со стороны местных жителей, считающих озвученные цифры не соответствующими реальной ситуации. Рост цен в Киргизии по ощущениям населения за последний год был заметно выше.