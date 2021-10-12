Кемерово, 12 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области стационары обеспечены кислородом и лекарствами. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«Кузбасс готов к изменению эпидемиологической ситуации: стационары обеспечены запасами кислорода и лекарствами; число коек планомерно увеличивается; сформирован кадровый резерв из студентов-медиков для работы в «красных» зонах медучреждений», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несмотря на наблюдаемый рост числа обращений в поликлиники с пневмониями и коронавирусом, Кемеровская область в данный момент находится в «зелёной» (благоприятной) зоне по всем ключевым позициям.

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