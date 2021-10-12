Тюмень, 12 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Тюмени осужден житель Ярославля за попытку сбыта более 11 кг наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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В суде установлено, что ярославец вступил в преступный сговор с неким гражданином с целью сбыта наркотиков в разных регионах России. Летом 2020 года он забирал из тайников в Московской области запрещённые вещества, и, передвигаясь на автомобиле, раскладывал их по тайникам в Тамбовской, Ярославской, Липецкой, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Башкирии и Свердловской области.

Утром 19 августа 2020 года обвиняемый сделал несколько закладок вблизи автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Вскоре после этого его автомобиль остановили полицейские. Обвиняемый находился за рулём в состоянии наркотического опьянения, управлял машиной по поддельному удостоверению. В ходе досмотра транспортного средства было изъято более 11 кг наркотических и психотропных веществ.

Тюменский областной суд признал жителя Ярославля виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»), ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»), ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного удостоверения»), и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.