Саратов, 12 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию против коронавирусной инфекции прошел 720 221 человек, полностью закончили курс порядка 668 тыс. жителей. Соответствующие данные 12 октября привел министр здравоохранения региона Олег Костин.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Растет число вакцинированных среди саратовских госслужащих. Прививки сделали 989 человек, или 43% данной категории лиц, уточнил глава ведомства. Доля вакцинированных среди госслужащих области возросла за последнюю неделю на 2%.

Повторную вакцинацию первым компонентом антиковидных вакцин прошли 24 848 саратовцев, завершили ревакцинацию 4024 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Роспотребнадзора в Саратовской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, а также занятых в социальной сфере граждан, включая работников соцзащиты и сферы услуг.

Читайте также: В Саратовской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19

Читайте также: В Саратовской области продлили ограничения для беременных женщин