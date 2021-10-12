Барселона, Испания, 12 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо получил повреждение 11 октября во время матча пятого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 Аргентина — Уругвай (3:0). Сегодня футболист вернулся в расположение «сине-гранатовых».

Флаг ФК «Барселона»

Араухо выступает за «Барселону» с 29 августа 2018 года после ухода из уругвайского клуба «Бостон Ривер». Сумма трансфера составила 4,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Араухо принял участие в девяти матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Гранады» (1:1).