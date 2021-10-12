Лос-Анджелес, США, 12 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Paramount Pictures представила трейлер новой части хоррор-фильма «Крик». Его опубликовали на официальном YouTube-канале кинокомпании 12 октября.

Постер к х/ф «Крик 5», реж. Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллет, США

Картина расскажет о новых похождениях известного маньяка в маске. Главные роли в фильме исполнили Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дилан Миннетт и др.

Премьера «Крика» запланирована на 13 января 2021 года. Добавим, что кинолента является пятой частью одноимённой франшизы.