Вашингтон, 12 октября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Google бесплатно выдала USB-ключи безопасности 10-ти тысячам пользователей, подверженных высокому риску взлома. В том числе политикам и правозащитникам, сообщает 12 октября BBC.

(сс) brionv Google

USB-ключи обеспечивают двухфакторную аутентификацию, что создает дополнительный уровень безопасности помимо пароля.

Компания заявляет, что хочет привлечь людей к участию в «программе расширенной защиты» для высокопоставленных пользователей.

К такой идеи компания пришла после того, как в конце сентября хакеры пытались взломать аккаунты 14 тыс. пользователей Gmail.

По словам Шейн Хантли, директора группы анализа угроз Google, хакеры были якобы связаны с Россией.