Москва, , 18:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области, сообщает 12 октября пресс-служба Кремля.

Карта Ярославской области Yarregion.ru

Назначение произведено в связи с досрочным уходом в отставку губернатора региона Дмитрия Миронова.

«В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Миронова Д.Ю. … постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ярославской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — сообщается в тексте президентского указа.

Ранее Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента РФ, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области.

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