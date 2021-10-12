Москва, 12 октября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области, сообщает 12 октября пресс-служба Кремля.

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Назначение произведено в связи с досрочным уходом в отставку губернатора региона Дмитрия Миронова.

«В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Миронова Д.Ю. … постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ярославской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — сообщается в тексте президентского указа.

Ранее Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента РФ, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области.