Гатчина, Ленинградская область, 12 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Суд Гатчинского района Ленинградской избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, подозреваемому в похищении беременной женщины. Об этом 12 октября сообщили в следственном управлении СКР по Ленинградской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 10 октября на севере Санкт-Петербурга был задержан 51-летний уроженец Альметьевска. Мужчина признался, что удерживает в съемной квартире в городе Мурино (Ленобласть) 35-летнюю беременную женщину, которую похитил из деревни Большие Колпаны Гатчинского района в ночь на 2 октября, требуя у ее близких выкуп в 10 млн рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 декабря.