Дмитрий Миронов ушёл в отставку с поста губернатора Ярославской области
Ярославль, 12 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт президента России.
Yarregion.ru
Дмитрий Миронов
Дмитрий Миронов назначен помощником президента Российской Федерации. Указ об этом подписал Владимир Путин.
Врио губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев. Ранее Евраев работал заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.