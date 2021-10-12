Ульяновск, 12 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Глава Ульяновской области Алексей Русских передал ключи от 20 новых автомобилей скорой помощи руководителям 15 сельских учреждений здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Ульяновской области

«Обновить автопарк «скорых» удалось благодаря резервному фонду правительства РФ. Также мы направили дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с COVID-19», — подчеркнул губернатор. Он отметил, что часть средств поступила в рамках распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина для борьбы с COVID-19, часть выделена из областного бюджета.

Кроме того, для ковидных госпиталей за счет региональной казны дополнительно закуплено 195 кислородных концентраторов.

По словам и.о. министра здравоохранения Александра Гашкова, новые автомобили класса «В» укомплектованы полным спектром необходимого оборудования, в том числе электрокардиографами, дефибрилляторами, устройствами для проведения кислородной терапии. Новый транспорт позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям районов области.

В частности, автомобили поступят в Зерносовхозскую, Вешкаймскую, Мулловскую, Новоспасскую, Инзенскую, Новомалыклинскую, Ново-Майнскую, Барышскую, Новоульяновскую, Старокулаткинскую, Тиинскую, Тереньгульскую, Кузоватовскую, Рязановскую и Карсунскую больницы.

ИА REGNUM напоминает, всего до конца года в регионе обновят 33 автомобиля в поликлиниках для оказания неотложной помощи, а также для доставки врачей на дом к пациентам по вызовам. Также новые автомобили помогут доставлять маломобильных пациентов на обследования и биоматериал в лаборатории.