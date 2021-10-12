Москва, , 18:03 — REGNUM

Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что депутаты парламента не могут быть в оппозиции к власти — это не просто очередная идеологема типа «Нет Путина — нет России» или присяга верности, это ещё и сигнал. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Володин возглавляет Госдуму, в которой он кругом обложен, скажем так, не совсем близкими ему людьми, ведь состав Госдумы сформирован во многом Сергеем Кириенко. Следовательно, ресурс и возможности Володина — в работе с партиями парламентской оппозиции. Здесь возможны не только ситуативные, но и стратегические альянсы.

Володин и раньше претендовал на роль субъекта, осуществляющего «межпартийный консенсус». И сейчас он очень заинтересован в сохранении этого статуса. Принесет ли он ему функциональные возможности — вопросы открытый. Здесь хотя бы есть нерв политической борьбы, что на фоне Госдумы, которая не будет критиковать президента, вызывает интерес.

Дмитрий Михайличенко Володин избран спикером Госдумы, но против него проголосовал 61 депутат из 421 голосовавших. Формальное недовольство показали КПРФ и ряд других партий, но только формальный показатель, который сам по себе ни о чём не говорит.

Как ранее ИА REGNUM, Вячеслав Володинизбран на пост председателя Государственной думы VIII созыва 12 октября. Голосование прошло открыто, кандидатура набрала большинство голосов — 360 голосов. Обращаясь к депутатам, Володин в частности сказал: «Когда мы с вами избраны в парламент, независимо от той партии, которую представляем, все представляем законодательную власть РФ, высший законодательный орган. Нельзя, будучи во власти, при этом быть ей же в оппозиции. Мы должны понимать ответственность».

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