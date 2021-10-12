Москва, 12 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) поделили имущество после развода. Об этом 12 октября пишет телеграм-канал Mash.

Okras Рэпер Элджей

По данным телеграм-канала, Ивлеева забрала себе дом, половина которого принадлежала рэперу. Блогер также стала владелицей нескольких спортивных автомобилей, оставив бывшему мужу лишь иномарки BMW i8 и Hummer H2. Общая стоимость имущества, которая теперь принадлежит Ивлеевой, оценивается в 150 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Настя Ивлеева сообщила о расставании с Элджеем в августе 2021 года. Пара прожила в браке два года.