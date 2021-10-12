Катманду, 12 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Пассажирский автобус сорвался с обрыва в Непале, сообщает 12 октября Синьхуа.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Щелья — 30-метровый обрыв на реке Мезень, у которой в 1614 году основал монастырь преподобный Иов

В результате 28 человек погибли и ещё 14 пострадали. По данным местных властей, в автобусе находились 42 человека — в основном студенты и трудовые мигранты.

Согласно предварительной версии, водитель автобуса из-за лопнувших покрышек на плохой дороге потерял управление.