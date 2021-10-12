Ньюкасл, Великобритания, 12 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. 26-летний французский центральный защитник каталонской «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. На футболиста претендует «Ньюкасл», который недавно приобрел фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии. Об этом 12 октября сообщила газетаDiario Sport.

Флаг ФК «Барселона»

В текущем сезоне Лангле принял участие лишь в четырех матчах «сине-гранатовых», в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

Французский защитник перешел в «Барселону» 12 июля 2018 года из «Севильи» за 35,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Лангле, по оценкам профильного немецкого портала transfermarkt,составляет 25 миллионов евро.