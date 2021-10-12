Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В Петроградском районе Санкт-Петербурга в очередной раз тушат пожар в бывшем доходном доме Басевича, за сохранение которого несколько лет борются петербургские градозащитники. О новом пожаре 12 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Citywalls.ru Дом Басевича (фото: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга)

Возгорание в доме 7 на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе Петербурга началось в 15:58 мск. В нежилом доме горела обстановка на площади 10 кв. метров. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС пять единиц техники и 25 человек личного состава. И уже к 16:28 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Отметим, что это далеко не первое возгорание в историческом доме, за сохранение которого выступают горожане и градозащитники. Только в 2021 году здание горело пять раз. По мнению активистов, пожары происходят неслучайно, дом поджигают недобросовестные застройщики, которые хотят уничтожить здание.

Ранее региональный филиал ВООПИиК сообщал, что опасается сноса дома Басевича, 1912 года постройки. Этим домом владеет Академия танца Бориса Эйфмана, и после сноса аварийной постройки на ее месте планировали разместить многоэтажные апартаменты для артистов, воссоздав только лицевой фасад. Градозащитники же требуют восстановить историческое здание в его прежнем виде, а также вернуть его в программу капитального ремонта, откуда его исключили в 2016 году. Борьба за здание продолжается на протяжении нескольких лет.