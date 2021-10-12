Москва, 12 октября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Урожай зерновых в России в текущем году позволит обеспечить не только внутренние потребности страны, но и экспортный потенциал. Об этом заявил 12 октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

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По словам главы Минсельхоза, на сегодняшний день в России намолочено более 111 миллионов тонн зерна, предстоит уборка ещё порядка 5 миллионов гектаров.

«Существенным образом процесс осложняет погода. Тем не менее, по нашим прогнозам, урожай зерновых в 2021 году позволит в полном объёме выполнить индикатор госпрограммы, обеспечить внутренний рынок и внешнеторговый потенциал», — сказал Патрушев.В ходе заседания также было отмечено, что в России на сегодняшний день собрано более 21 миллиона тонн сахарной свёклы, что превышает показатель прошлого года. Зафиксирован также прирост производства ряда масличных и других культур.