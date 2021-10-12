Москва, 12 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы не могут быть в оппозиции ко власти, потому что они сами во власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Когда мы с вами избраны в парламент, независимо от той партии, которую представляем, все представляем законодательную власть РФ, высший законодательный орган. Нельзя, будучи во власти, при этом быть ей же в оппозиции», — сказал Володин в ходе заседания Госдумы.

Он призвал парламентариев осознавать ответственность.

«Мы должны понимать ответственность. А у нас, как получается? Да, ты депутат, у тебя статус, у тебя полномочия, но при этом я ни за что не отвечаю. Одинаковые зарплаты и у членов «Единой России», и у других депутатов, одинаковый статус, одинаковые возможности, и мы здесь с вами все поддержали предложение президента, такие возможности, чтобы были у всех фракций, поэтому нам надо эту ответственность чувствовать», — заявил Володин.

Он также предостерег депутатов от популизма.

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