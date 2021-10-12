Токио, 12 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Пользователь с ником kawlums обнаружил в док-станции консоли Nintendo Switch OLED чип, способный воспроизводить контент в разрешении 4K UHD. Об этом 12 октября сообщает «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

https://twitter.com/KawlunDram/status/1447617010792292352

Вероятно, в будущем Nintendo реализует возможность запуска контента в разрешении 4K на Switch. Или, как отмечает «Игромания», новая док-станция может быть рассчитана на следующую, более мощную версию консоли.

Добавим, что Nintendo Switch OLED поступит в продажу 22 октября 2021 года. От стандартной версии консоли она отличается 7-дюймовым OLED-экраном.