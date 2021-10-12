Лондон, , 17:57 — REGNUM Странам G20 необходимо защитить в Афганистане продвижение прав человека и сохранить региональную стабильность, заявила 12 октября глава МИД Британии Лиз Трасс по итогам виртуального саммита по Афганистану.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом она сообщила на своей странице Twitter.

При этом Трасс заявила, что судить о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надо по их действиям, а не по словам.

«Обсудили с партнерами по G20 необходимость коллективной реакции на ситуацию в Афганистане: не допустить, чтобы Афганистан снова стал плацдармом терроризма, сохранить стабильность в регионе, защитить прогресс в сфере прав человека. Мы все согласились, что должны судить о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по их действиям, а не по словам», — написала Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите G20 президент Турции предложил создать рабочую группу по решению проблем Афганистана.

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