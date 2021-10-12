Лондон, 12 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Странам G20 необходимо защитить в Афганистане продвижение прав человека и сохранить региональную стабильность, заявила 12 октября глава МИД Британии Лиз Трасс по итогам виртуального саммита по Афганистану.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Об этом она сообщила на своей странице Twitter.

При этом Трасс заявила, что судить о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надо по их действиям, а не по словам.

«Обсудили с партнерами по G20 необходимость коллективной реакции на ситуацию в Афганистане: не допустить, чтобы Афганистан снова стал плацдармом терроризма, сохранить стабильность в регионе, защитить прогресс в сфере прав человека. Мы все согласились, что должны судить о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по их действиям, а не по словам», — написала Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите G20 президент Турции предложил создать рабочую группу по решению проблем Афганистана.