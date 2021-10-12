Саратов, 12 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с распространением коронавирусной инфекции продлили период нахождения беременных женщин на дистанционной (удаленной) работе. Соответствующее постановление 12 октября подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Беременная

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Руководителям органов исполнительной власти, областных государственных учреждений и предприятий необходимо с 13 по 30 октября создать беременным сотрудницам условия дистанционной работы в соответствии с законодательством РФ.

Иным работодателям рекомендовано перевести в указанный период беременных женщин на удаленную работу.

Принятые меры обусловлены растущей заболеваемостью среди данной категории населения.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки зарегистрировали 32 летальных исхода среди носителей коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 на 12 октября составляет 3364 человека.

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