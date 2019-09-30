Москва, 12 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. 12 октября нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что намерен завершить профессиональную карьеру хоккеиста в московском «Динамо»: «После завершения моего соглашения с «Вашингтоном» я вернусь в «Динамо» и сыграю за этот клуб последний матч», — цитирует Овечкина телеканал «Матч ТВ».

Michael Miller Александр Овечкин

Александр Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал в период с 2001 по 2005 годы до своего перехода в клубы Национальной Хоккейной Лиги.

В прошлом сезоне Овечкин принял участие в 45-ти матчах НХЛ 2020/21, в которых отметился 24-мя заброшенными шайбами и 18-ю голевыми передачами.