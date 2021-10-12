Штат Калифорния, США, 12 октября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Калифорния стала первым штатом США, потребовавшим от крупных розничных магазинов выставлять гендерно нейтральные игрушки для детей. Об этом 12 октября сообщает BBC.

Гендерная идентичность

Новый закон, подписанный губернатором Гэвином Ньюсомом, не запрещает наличие в магазинах секций для мальчиков и девочек. Но крупные магазины должны иметь отдельный гендерно нейтральный отдел.

В них должен быть представлен «разумный выбор» игрушек и предметов ухода за детьми.

За первое нарушение компаниям грозит штраф в размере $250, после штаф увеличивается до $500.

Новый закон вступит в силу в 2024 году.

Напомним, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с законопроектом, который направлен на исключение из языка американских законопроектов слов, обозначающих половую принадлежность, на смену которым должны прийти гендерно нейтральные формулировки.