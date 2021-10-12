Москва, 12 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём нежелании выступать с блогером Даней Милохиным. Об этом 12 октября пишет издание Popcake.

Kremlim.ru Евгения Медведева

По словам спортсменки, на первую тренировку с блогером она ехала «как на смертную казнь». «Но когда приехала на пробы с ним, то сразу успокоилась! Он быстро всё схватывает и оказался сильнее, чем кажется», — говорит Медведева.

ИА REGNUM напоминает, что Даня Милохин участвует в проекте «Ледниковый период». Он выступает в паре с Евгенией Медведевой.