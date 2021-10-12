Екатеринбург, 12 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге большинство опор уличного освещения уже сильно изношены. Об этом заявил руководитель муниципального учреждения «Горсвет» Николай Петухов членам комиссии по городскому хозяйству гордумы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освещение на эстакаде

Он отметил, что состояние опор является основной проблемой организации. В основном они были построены ещё в 1970-е годы. При этом сейчас производители устанавливают 25 лет как максимальный срок службы.

Петухов добавил, что на замену опор требуются миллиарды рублей. Добиться финансирования на эти нужды пока не удаётся.