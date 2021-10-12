Вашингтон, 12 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Афганистане нужно продолжать бороться с терроризмом, заявил 12 октября на профильной видеоконференции стран G20 американский президент Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Joebiden.com Джо Байден

Он упомянул «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которым нужно вести борьбу.

В администрации американского президента отметили, что на конференции важной темой стала необходимость помочь народу Афганистана, выделяя средства и помогая желающим уехать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 октября, в Катаре прошли переговоры делегаций ряда западных стран с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).