Красногорск, 12 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Подмосковье за неубранный борщевик начислено штрафов на сумму в более чем 380 млн рублей. Об этом 12 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Борщевик

Всего по состоянию на 12 октября выписано более 3,6 тыс. штрафов. Все нарушители привлечены к административной ответственности, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С начала текущего года административные штрафы за выявленные очаги борщевика на территории Подмосковья составили порядка 381 млн рублей», — сказал Воскресенский.