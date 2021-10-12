Нижний Новгород, 12 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному против старшего дознавателя управления МЧС по Балахнинскому району, обвиненного в покушении на получение крупной взятки. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

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Гособвинению удалось доказать, что подсудимый предложил за «неофициальное вознаграждение» не выписывать штраф арендатору одного из помещений производственной базы в деревне Шеляухово, по чьей вине там случился крупный пожар в мае 2020 года.

Впоследствии, коррумпированного сотрудника МЧС задержали полицейские. Его поймали с поличным при получении взятки в размере 250 тысяч рублей.

По итогам заседания суд назначил подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 2,5 млн рублей.