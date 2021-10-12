Москва, 12 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Лига безопасного интернета планирует провести проверку южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом 12 октября пишет издание «Подъём!».

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

"Лига безопасного интернета получила несколько обращений от родителей детей в связи с выходом на Netflix и «Кинопоиске» «Игры в кальмара», — цитирует издание представителей организации. Как отмечают в Лиге безопасного интернета, жители нашей и других стран «обеспокоены сериалом», так как у «молодёжи может возникнуть соблазн повторить сцены» из шоу.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Игры в кальмара» состоялась 17 сентября 2021 года на платформе Netflix. В первые две недели после выхода шоу стало самым просматриваемым проектом на сервисе.