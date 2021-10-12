Бостон, США, 12 октября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Участницы Бостонского марафона Барбара Сингелтон и Бет Крэйг вошли в историю 12 откбяря, как первый дуэт дочери и матери, пробежавших гонку с гоночным инвалидным креслом. Об этом сообщает ABC News.

Мелс Геворгян ИА REGNUM Мать и дочь

Гоночное кресло предназначено для людей с ограниченными возможностями. Один находтся в кресле, а второй человек толкает кресло всю гонку. Конечно, кресло устроено специально таким образом, чтобы бегущему было удобно.

Пожилая мать Крейг страдает от рассеянного склероза, и дочь помогла ей преодолеть дистанцию в 42 килломента.

Впервые кресло было использовано Командой Хойт — отцом и сыном Диком Хойтоми Риком Хойтом. Вместе они приняли участие во множестве соревнований, включая марафонские забеги. Рик был боленцеребральным параличом. Команду Хойт включили вЗал славы Ironmanв 2008 году.