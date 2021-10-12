Тамбов, 12 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял участие в торжественной церемонии на заводе «Октябрь», запускающей в регионе акцию «Неделя без турникетов», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

Акция «Неделя без турникетов» призвана привлечь молодежь на промышленные предприятия. В торжественной церемонии принял участие временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Он обратился со словами приветствия к школьникам и студентам, которых пригласило на экскурсию одно из ведущих промышленных предприятий региона.

Завод «Октябрь» производит уникальное оборудование в своем сегменте. Предприятие бережно хранит традиции, основанные на высокой культуре производства, современных технологиях, сплаве науки и практики. Молодые люди побывали в цехах и смогли оценить процесс создания новейших систем вооружения.

Руководитель региона обратил внимание на то, что имена русских ученых и изобретателей известны всему миру, а российская промышленность всегда занимала передовые позиции, и именно от молодежи зависит, удастся ли сохранить их в будущем.

«Акция «Неделя без турникетов» позволяет наглядно продемонстрировать нашей молодежи промышленный потенциал родного края, показать, что производится на территории города и области, — подчеркнул Максим Егоров. — Решается задача сориентировать молодых людей в профессии, заинтересовать их прийти работать в реальное производство».

Он отметил, что на заводе «Октябрь» производят высокотехнологичное оборудование и устанавливают его на современную военную технику, которая обеспечивает обороноспособность страны. «Это очень интересная и перспективная сфера производства», — уверен руководитель региона.

Завод «Октябрь» нуждается в обновлении высококвалифицированных кадров. Молодых специалистов здесь ждет профессиональный рост и комфортные условия труда. Опытные наставники готовы поделиться знаниями и помочь адаптироваться к производственному процессу.

«Наши специалисты — это уникальные кадры, сочетающие знания и опыт. Они готовы делиться своим опытом с молодыми специалистами. На заводе можно пройти серьезную практическую школу и сделать карьеру в сфере оборонной промышленности. Мы ждем молодые кадры в наши цеха», — сказал генеральный директор завода «Октябрь» Игорь Савков.

Акция «Неделя без турникета» стала уже традиционной. Ежегодно ее участниками становятся более тысячи человек. Она продлится до 16 октября. Свои двери школьникам и студентам откроют почти 20 предприятий Тамбовской области, в числе которых АО «ЗАВКОМ», АО «Тамбовский завод Ревтруд», АО «Пигмент», ПАО «Электроприбор», АО «Тамбовмаш». Представители промышленных предприятий ответят на вопросы молодых людей, проведут экскурсии, позволяющие ознакомиться с историей промышленных предприятий региона, особенностями их деятельности.