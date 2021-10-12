Брянск, 12 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Масштабное обновление и модернизация ждёт МУП «Брянское троллейбусное управление» в 2022 году. На развитие предприятия из федерального бюджета выделят почти два миллиарда рублей. Для города закупят 100 новых троллейбусов, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе администрации Брянска.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус в Брянске

Решение о выделении Брянской области 3,6 миллиарда рублей на реализацию четырех инвестпроектов было принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. По одному из проектов 1,99 млрд рублей направят на реновацию Брянского троллейбусного управления. В городе заменят контактную сеть, опоры, тяговые подстанции, обновят депо предприятия. В несколько этапов закупят 100 новых единиц транспорта, причём в ноябре 2021 года Уфимский трамвайно-троллейбусный завод предоставит БТУ опытный образец троллейбуса «Горожанин», который месяц будет работать в Брянске.

Брянский троллейбусы обслуживают 11 городских маршрутов. Парк состоит из 93 машин, из которых 87 имеют 100% износ. Последний раз три новых троллейбуса для города приобретались в 2015 году.