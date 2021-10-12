Красногорск, 12 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Все расположенные на территории Подмосковья средневековые крепости привлекают внимание туристов. Об этом 12 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

В сообщении отмечено, что исторически главная задача любого кремля заключается в защите важнейших объектов от набегов врагов.

«Всего в Подмосковье находились 9 кремлей, построенные в период с XII по XVI века. Сегодня они в разном состоянии — какие-то сохранились идеально, а от каких-то остались только земляные валы и фрагменты стен. Однако все они привлекают внимание путешественников», — сказано в сообщении.

В число наиболее популярных среди туристов крепостей на территории региона вошли Коломенский, Зарайский, Дмитровский, Волоколамский, Можайский кремли.