Таллин, 12 октября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, покинувшая свой пост 11 октября 2021 года, отличалась смелостью поступков и суждений, не оставляла никого равнодушными и была политически предвзятой. Об этом эксперты и политологи сообщили порталу stolitsa. ee, комментируя итоги пятилетнего правления Кальюлайд.

President.ee Керсти Кальюлайд

Политолог Пеэтер Тайм отметил, что Керсти Кальюлайд — первый президент, чьи высказывания вызывали восторг и понимание у одной части населения и раздражали, выводили из себя другую часть населения. Тайм уверен, что такого же контрастного по эмоциям у народа Эстонии главы государства еще не было. Народ не был к ней равнодушен, уверен он.

Кроме того, он выделил ее по таким признакам, как «первый президент — женщина» и «первый президент — чиновник, а не политик».

Бывший директор президентской канцелярии Тийт Рийсало в числе главных достоинств Керсти Кальюлайд выделил ее смелость как при вынесении публичных суждений, так и при принятии решений.

Свое мнение он никак не аргументировал, но известно, что Кальюлайд стала первым главой Эстонии, кто приходил на заседание парламента в свитере с политическим лозунгом на нем или настойчиво выступала в поддержку явно непопулярных среди населения решений, например, кардинальных мер по «зеленому перевороту» национальной экономики или лозунгов агрессивного феминизма.

Политолог Тынис Саартс отметил, что Керсти Кальюлайд была политически предвзятой в своих решениях, что в целом не стыкуется с принципом «стоящего над схваткой» главы государства, равного для всех (Кальюлайд не скрывала своего неприятия партии национал-консерваторов EKRE — ИА REGNUM). Однако, добавил он, такими же предвзятыми были и ее предшественники, так что Кальюлайд в этом смысле не была исключением.

Политолог Рейн Тоомла напомнил, что вклад Керсти Кальюлайд в успешное выдвижение Эстонии в качестве временного члена Совета Безопасности ООН был значительным (например, для получения голоса России в поддержку страны она встретилась в Москве с президентом Путиным в апреле 2019 года — ИА REGNUM). Она также остается возможным кандидатом на пост главы НАТО в 2022 году.

Во внутренней политике она, сообщил Тоомла, стала первым главой государства в истории страны, который поставил под сомнение выбор премьер-министром членов правительства и даже оспорил одно из назначений.