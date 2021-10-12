Бишкек, 12 октября 2021, 17:35 — REGNUM Комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству и госустройству сегодня, 12 октября, одобрил новый состав и структуру правительства республики, предложенные президентом Садыром Жапаровым.
Депутаты поддержали кандидатуру экс-главы минэкономфина Акылбека Жапарова на должность председателя кабинета министров и руководителя президентской администрации.
Читайте также: «Мы договорились» — президент Киргизии объяснил смену главы правительства
Также они проголосовали за назначение:
- Арзыбека Кожошева — первым вице-премьер-министром,
- Азиза Аалиева — вице-премьер-министром,
- Эдиля Байсалова — вице-премьер-министром по социальному блоку,
- Камчыбека Ташиева — вице-премьер-министром и председателем госкомитета нацбезопасности,
- Улана Ниязбекова — министром внутренних дел,
- Бактыбека Бекболотова — министром обороны,
- Аяза Баетова — министром юстиции,
- Бообека Ажикеева — министром чрезвычайных ситуаций,
- Руслана Казакбаева — министром иностранных дел,
- Данияра Амангельдиева — министром экономики и коммерции,
- Алмаза Бакетаева — министром финансов,
- Доскула Бекмурзаева — министром энергетики,
- Аскарбека Джаныбекова — министром сельского, водного хозяйства и развития регионов,
- Эркинбека Осоева — министром транспорта и коммуникаций,
- Алымкадыра Бейшеналиева — министром здравоохранения и соцразвития,
- Болотбека Купешева — министром образования и науки,
- Азамата Жаманкулова — министром культуры, информации, спорта и молодежной политики,
- Динару Кутманову — министром охраны природы, экологии и технадзора.
Парламент Киргизии рассмотрит состав нового кабинета министров на пленарном заседании, которое состоится завтра, 13 октября.
ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 12 октября 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра Улукбека Марипова и всех членов кабинета министров.
Читайте также: Новый глава правительства Киргизии разделит ранее «склеенные» министерства