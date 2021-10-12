Бишкек, 12 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству и госустройству сегодня, 12 октября, одобрил новый состав и структуру правительства республики, предложенные президентом Садыром Жапаровым.

(сс) t_y_l Правительство Киргизии

Депутаты поддержали кандидатуру экс-главы минэкономфина Акылбека Жапарова на должность председателя кабинета министров и руководителя президентской администрации.

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Также они проголосовали за назначение:

Арзыбека Кожошева — первым вице-премьер-министром,

— первым вице-премьер-министром, Азиза Аалиева — вице-премьер-министром,

— вице-премьер-министром, Эдиля Байсалова — вице-премьер-министром по социальному блоку,

— вице-премьер-министром по социальному блоку, Камчыбека Ташиева — вице-премьер-министром и председателем госкомитета нацбезопасности,

— вице-премьер-министром и председателем госкомитета нацбезопасности, Улана Ниязбекова — министром внутренних дел,

— министром внутренних дел, Бактыбека Бекболотова — министром обороны,

— министром обороны, Аяза Баетова — министром юстиции,

— министром юстиции, Бообека Ажикеева — министром чрезвычайных ситуаций,

— министром чрезвычайных ситуаций, Руслана Казакбаева — министром иностранных дел,

— министром иностранных дел, Данияра Амангельдиева — министром экономики и коммерции,

— министром экономики и коммерции, Алмаза Бакетаева — министром финансов,

— министром финансов, Доскула Бекмурзаева — министром энергетики,

— министром энергетики, Аскарбека Джаныбекова — министром сельского, водного хозяйства и развития регионов,

— министром сельского, водного хозяйства и развития регионов, Эркинбека Осоева — министром транспорта и коммуникаций,

— министром транспорта и коммуникаций, Алымкадыра Бейшеналиева — министром здравоохранения и соцразвития,

— министром здравоохранения и соцразвития, Болотбека Купешева — министром образования и науки,

— министром образования и науки, Азамата Жаманкулова — министром культуры, информации, спорта и молодежной политики,

— министром культуры, информации, спорта и молодежной политики, Динару Кутманову — министром охраны природы, экологии и технадзора.

Парламент Киргизии рассмотрит состав нового кабинета министров на пленарном заседании, которое состоится завтра, 13 октября.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 12 октября 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра Улукбека Марипова и всех членов кабинета министров.

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