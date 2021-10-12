Бишкек, 12 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству и госустройству сегодня, 12 октября, одобрил новый состав и структуру правительства республики, предложенные президентом Садыром Жапаровым.

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Правительство Киргизии

Депутаты поддержали кандидатуру экс-главы минэкономфина Акылбека Жапарова на должность председателя кабинета министров и руководителя президентской администрации.

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Также они проголосовали за назначение:

  • Арзыбека Кожошева — первым вице-премьер-министром,
  • Азиза Аалиева — вице-премьер-министром,
  • Эдиля Байсалова — вице-премьер-министром по социальному блоку,
  • Камчыбека Ташиева — вице-премьер-министром и председателем госкомитета нацбезопасности,
  • Улана Ниязбекова — министром внутренних дел,
  • Бактыбека Бекболотова — министром обороны,
  • Аяза Баетова — министром юстиции,
  • Бообека Ажикеева — министром чрезвычайных ситуаций,
  • Руслана Казакбаева — министром иностранных дел,
  • Данияра Амангельдиева — министром экономики и коммерции,
  • Алмаза Бакетаева — министром финансов,
  • Доскула Бекмурзаева — министром энергетики,
  • Аскарбека Джаныбекова — министром сельского, водного хозяйства и развития регионов,
  • Эркинбека Осоева — министром транспорта и коммуникаций,
  • Алымкадыра Бейшеналиева — министром здравоохранения и соцразвития,
  • Болотбека Купешева — министром образования и науки,
  • Азамата Жаманкулова — министром культуры, информации, спорта и молодежной политики,
  • Динару Кутманову — министром охраны природы, экологии и технадзора.

Парламент Киргизии рассмотрит состав нового кабинета министров на пленарном заседании, которое состоится завтра, 13 октября.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 12 октября 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра Улукбека Марипова и всех членов кабинета министров.

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