Токио, 12 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником FluffyQuack решил немного поработать над внешностью героев популярной игры Resident Evil Village. Об этом 12 октября сообщает «Игромания».

Resident Evil Village

FluffyQuack «увеличил» анимации героев проекта на 400%. Как отмечают пользователи YouTube, результат получился довольно комичным.

Напомним, что релиз Resident Evil Village состоялся 7 мая 2021 года. Игра рассказывает о попытках Итана Уинтерса спасти свою дочь из таинственной восточноевропейской деревни.