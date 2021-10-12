Минск, , 17:33 — REGNUM Александр Лукашенко направил испанскому королю Филиппу VI и его подданным поздравление с Днём испанской нации. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подобные праздники отмечаются подъемом патриотизма, гордости за Родину, ее историю, культуру, выдающихся деятелей. Именно любовь к своей стране, вера в силу единства нации, преданность завещанным предками ценностям являются духовной основой существования каждого народа», — сказано в поздравлении.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

Лукашенко поблагодарил монарха за «многолетнюю помощь в оздоровлении на территории гостеприимной Испании белорусских детей, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС», отметив: «Искренне надеюсь на возможность развития сотрудничества в этом, а также в других направлениях, где мы уже добились немалых успехов».

Напомним, Испания не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии, она также осудила фальсификацию белорусских президентских выборов 2020 года и акты государственного терроризма. Официальный Мадрид применяет к Минску комплекс политических и экономических санкций, помогая политическим беженцам из Белоруссии и прозападной оппозиции в этой постсоветской республике.

Больше новостей на эту тему в сюжете: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии