Москва, 12 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Москве планируется повысить минимальный размер пенсии, сообщает 12 октября пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Изменение размера пенсии предусмотрено в проекте городского бюджета, утверждённом правительством столицы. За счёт повышения городской доплаты, которую получают 2,1 млн пенсионеров, минимальный размер пенсии может быть повышен до 21 193 рублей в месяц.

В начале 2021 года минимальную пенсию в столице повысили до 20 222 рублей.

Кроме того, запланирована индексация социальных пособий на 4,8%.