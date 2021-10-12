Красногорск, 12 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Почти 40 тыс. переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию в Подмосковье. Об этом 12 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, новая коронавирусная инфекция может влиять на работу сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма.

«Поэтому после перенесенной болезни необходимо проходить профилактический осмотр, в ходе которого специалисты смогут выявить нарушения в работе организма и при необходимости вовремя начать лечение», — сказала Стригункова.

По её словам, углубленная диспансеризация на территории Подмосковья проводится в два этапа. Первый этап включает общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации — компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию могут лица старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, начиная со второго месяца после выздоровления. Для этого необходимо записаться на портале госуслуг или обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления.