Лондон, 12 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Британская писательница Джоан Роулинг представила книгу для детей. Об этом 12 октября сообщает издание Peopletalk.

Daniel Ogren Джоан Роулинг

Новая книга Роулинг называется The Christmas Pig («Рождественский поросёнок») и рассчитана на детей от восьми лет. В центре сюжета лежит сказка о мальчике, который отправляется в приключения ради спасения любимой игрушки в виде свиньи.

Добавим, что книга уже поступила в продажу. История переведена на 35 языков — за её издание в России отвечает «Махаон».