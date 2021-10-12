Салехард, , 17:28 — REGNUM На Ямал назначен новый исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО. Им стал прибывший из Екатеринбурга полковник внутренней службы Олег Гилёв. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Олег Гилёв Пресс-служба МЧС России по ЯНАО

Прежний начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор внутренней службы Михаил Осокин переводится на аналогичную должность в Ульяновской области.

Олег Гилёв родился в 1973 году. В 1997 году он окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В 2011 году поступил на службу в Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, где руководил факультетом техносферной безопасности. За годы службы в МЧС России Олег Гилёв был удостоен различных ведомственных наград.