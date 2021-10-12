Луганск, , 17:27 — REGNUM Представители Киева на заседании политической подгруппы контактной группы по Донбассу устроили очередную клоунаду, дошедшую на сей раз до абсурда сообщила 12 октября пресс-секретарь делегации Луганской Народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Заседание политической подгруппы контактной группы по Донбассу началось во вторник в режиме видеоконференции. Представители республик планировали обсудить «дорожную карту» по урегулированию конфликта.

В частности, украинская делегация «прямо отказалась обсуждать предложения республик по «дорожной карте» мирного урегулирования и начала выдвигать ультимативные условия для возвращения к ее обсуждению».

При этом представитель украинской делегации Андрей Костин начал уточнять, какие именно документы входят в «Минские соглашения».

«На это вынуждена была отреагировать даже координатор рабочей группы госпожа Берманн, которая до этого терпеливо позволяла Украине срывать работу, — спросила: как можно работать в переговорах по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями и не знать, что они включают?», — рассказала пресс-секретарь делегации ЛНР.

При этом Мария Ковшарь напомнила, что работа киевской делегации в подгруппе направлена исключительно на блокирование обсуждения любых вопросов, по которым хотя бы теоретически можно достичь каких-либо результатов.

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