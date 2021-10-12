Подгорица, 12 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич не будет присутствовать на ЛГБТК-прайде в этом году, который запланирован на 16 октября, сообщила ЛГБТИК-ассоциация Queer Montenegro.

Diego Cambiaso ЛГБТ-демонстрация

Приглашение принять участие в прайде Черногории в этом году было разослано всем лицам, принимающим решения в правительстве Черногории, президенту, премьер-министру, заместителю премьер-министра, председателю парламента и другим депутатам парламента.

В Queer Montenegro отмечают, несмотря на благодарность за приглашение, канцелярия премьер-министра объявила, что он не сможет присутствовать на прайде из-за ранее взятых на себя обязательств.

«От имени канцелярии премьер-министра в шествиях примет участие советник премьер-министра по делам меньшинств Майда Горчевич. Приглашение было отправлено и министрам, но их ответ еще не получен», — отмечают в организации