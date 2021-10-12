Меркель заявила, что в Германии пока и не думают признавать талибов*
Берлин, 12 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Признание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) законной властью в Афганистане Берлином пока не рассматривается, сообщила 12 октября журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.
После видеоконференции стран G20, которая посвящалась проблеме Афганистана, Меркель заявила, что созданное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство неинклюзивно, так что «тема его признания не стоит на повестке дня».
Она добавила, что с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее, необходимы переговоры по безопасности и другим, в том числе гуманитарным, вопросам. По словам Меркель, Берлин в 2021 году выделит €600 млн на решение гуманитарных проблем в Афганистане.