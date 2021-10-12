* талибов — запрещённая в России организация

Берлин, 12 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Признание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) законной властью в Афганистане Берлином пока не рассматривается, сообщила 12 октября журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

После видеоконференции стран G20, которая посвящалась проблеме Афганистана, Меркель заявила, что созданное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство неинклюзивно, так что «тема его признания не стоит на повестке дня».

Она добавила, что с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее, необходимы переговоры по безопасности и другим, в том числе гуманитарным, вопросам. По словам Меркель, Берлин в 2021 году выделит €600 млн на решение гуманитарных проблем в Афганистане.