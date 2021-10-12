Псков, 12 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Власти Псковской области, несмотря на увеличение темпов вакцинации населения от коронавирусной инфекции, считают достигнутый результат недостаточным.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

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Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе областной администрации по итогам совещания у губернатора Михаила Ведерникова.

Так, по оперативным данным, за последние сутки первый компонент прививки от COVID-19 получили около тысячи человек.

«Темпы необходимо нарастить в 2−2,5 раза. Повышенное внимание — к категории граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, а также пожилым», — было решено на встрече.

Наибольший процент вакцинированных граждан от общего числа взрослого населения демонстрирует Псковский район, Себежский и Палкинский районы.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заверила, что вакцины в Псковской области в настоящее время в достаточном количестве в каждом муниципальном образовании.

«Речь зашла и об организации прививочной кампании от гриппа. Для удобства граждан сделать прививку можно на тех же пунктах, которые развернуты и для вакцинации от коронавируса», — отметили в обладминистрации.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба, в Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом 188 493 человека. Полностью завершили вакцинацию 179 620 псковичей. Ревакцинировалось — 6075 жителей региона. На данный момент использовано 76,6% поступившей вакцины.