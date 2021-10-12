Вашингтон, 12 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Британская певица Адель переехала в Лос-Анджелес (США). Об этом 12 октября пишет издание New York Post.

Скриншот с YouTube Певица Адель

По словам певицы, она инвестировала $30 млн в недвижимость в США, так как не смогла бы позволить себе «такой дом» в Лондоне (Великобритания). При этом состояние Адель оценивается в $177 млн.

Ранее Адель анонсировала свой новый альбом под названием «30», премьера которого состоится 19 ноября 2021 года. По словам артистки, во многом он будет посвящён её разводу с Саймоном Коннеки.